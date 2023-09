6ème édition : Les Rencontres de la Combe

Restauration sur place : barbecue, ravioles, planches charcuterie / fromage, végé, sandwich végé aussi. Venez avec votre gobelet et une petite laine pour le soir.

Programme du samedi à partir de 10h :

Massages sonores (inscription sur place) – Grand Chahut Collectif

Slackline – Ekilibre

Jeux en bois – Le fou de la Dame

Activités escalade (inscription sur place) – Club Alpin Français

Jeux et Expo Biodiversité et Flore des Parois – Conservatoire des Espaces Naturels

Expo Chiroptères & Rapaces rupicoles 2 ou 3 randonnées (premier départ 11h) – Ligue de Protection des Oiseaux

Expo Biodiversité, Paysage et Forêts des Monts du Matin – Valence Romans Agglo

Présentation PNRV – Parc Naturel Régional du Vercors

11h30 : « Embrace » de Emily TISSOT – Scène Momie

13h15 : Dans les pas du loup – Cie Les Virevolantes – Scène Momie

14h30 : Table ronde CSN2M – Concilier Biodiversité & Sport

14h45 : Chän Chän -Scène Oyans

16h30 : Po’Boys Brass Band

17h : La Meute – Scène Oyans

18h15 : Po’Boys Brass Band

19h : Mon Coeur BalBeat – Scène Oyans

20h45 : Lavach’ – Scène Momie

22h15 : Po’Boys Brass Band

23h : Cannibal Mosquitto – Scène Momie

Programme du dimanche :

9h30 : « À l’Affut » randonné sonore. Jauge limitée, information et réservation au

06 01 68 65 10

Durée de la marche 2h, accessible aux enfants à partir de 7/8ans, prix libre et nécessaire