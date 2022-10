7e Microfestival du Film de Dieulefit

11 – 13 Novembre 2022

Cinéma » Le Labor » / La Halle

Hommage à Jean-Christian Riff

Jean-Christian Riff, réalisateur de films documentaires, résidait dans la Drôme depuis 1994. Il est décédé le 18 octobre 2021.

Il filmait le réel et nous donne à partager la résonance visuelle qui l’habitait, une porosité parfois proche de la photographie. La subtilité de son regard, son lien à la lumière nous interrogent sur notre façon de regarder, contempler le visible comme le non-visible. Un auteur méticuleux dans son travail qui abordait les sujets de ses films avec une rare retenue, une grande discrétion et une patience quasi infinie.

Il nous reste les traces que Jean-Christian Riff nous a laissées, soit une quinzaine de films.

Nombre de ses oeuvres sont liées à notre territoire, parmi lesquelles les cinq films que nous vous proposons lors de cette 7e édition du » Microfestival du Film de Dieulefit « .

VENDREDI 11 NOVEMBRE

14h30 / Cinéma Le Labor

Le Prix de la lumière. 2001. 78 mn.

(Les productions de la Lanterne / Veo Production)

Pendant plusieurs mois, Jean-Christian Riff a suivi plusieurs patients de l’atelier d’arts plastiques de l’hôpital psychiatrique de Montfavet. » C’ est un film qui se déroule dans un temps donné, structuré et qui inscrit les patients dans une « histoire » que j’ai voulu raconter. » (Jean-Christian Riff)

Intervenante :

Sabrina Grüss, artiste peintre, personnage du film

17h00 / Cinéma Le Labor

Portrait(s) de Jacqueline Carron. 2010. 65 mn.

(Veo Production)

» Habitée par une certitude qui me vient de mon enfance, je suis volontaire, obstinée, imprévisible, allant mon chemin, tête en avant, tournant en rond sur moi-même ou me projetant à l’extérieur. » Ainsi parle Jacqueline Carron de son parcours d’artiste depuis ses jeunes années parisiennes jusqu’à sa renaissance à la peinture dans son atelier du Poët-Laval où elle trace encore des perspectives d’avenir.

Intervenantes :

Jacqueline Carron, peintre et sculptrice

Dominique Degnieau, amie de Jacqueline Carron, à l’origine du film de Jean-Christian Riff

SAMEDI 12 NOVEMBRE

14h30 / Cinéma Le Labor

Au milieu du Gué. 2011. 86 mn.

(Les Films d’ici / Veo Production)

Quatre jeunes toxicomanes essaient de se défaire de leurs dépendances dans un lieu singulier : un centre de postcure au milieu de la Drôme provençale disposant d’une ferme et de terrains cultivables. Sans commentaire ni interview, le film suit leur difficile retour à la vie et installe une tension documentaire, reflet de leurs conflits intérieurs.

Intervenant :

André Dugnat, ancien directeur du C.S.A.P.A » Le Gué » au Poët-Laval

17h00 / Cinéma Le Labor

Le Rythme de la terre. 2008. 88 mn.

(Vidéodébat / Veo Production)

Jean-Christian Riff habitait le pays de Dieulefit où la poterie est une activité millénaire. » En voyant ce métier en difficulté, je suis allé à la rencontre de céramistes – artisans ou artistes – avec cette question : à l’heure de la mondialisation, pourquoi et comment est-on potier aujourd’hui, au XXIe siècle ? (Jean-Christian Riff). Ce film suit au fil de quatre saisons les travaux et réflexions de six céramistes.

Intervenants :

Marion Boisjeol, responsable de la formation à la Maison de la Céramique

Dominique Pouchain, céramiste et sculpteur

Jean Luc Cesco, producteur et ingénieur du son du film

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

14h30 / La Halle

Sam et Jacky. 2014. 52 mn.

(Voir Média Productions)

Sam a six ans lorsqu’il est séparé de sa mère, internée au camp de Rivesaltes en tant que juive. Il est placé dans une famille protestante du Poët-Laval, où il partage son quotidien avec celui de Jacky, le fils de sa famille d’accueil. De ces longues « vacances » qui se terminent à la Libération, naît une histoire d’amitié qui s’est prolongée durant 70 ans.

Intervenants :

Bernard Delpal, historien et secrétaire de PMH

Pierre Jullien, producteur du film

Katy Hazan, archiviste et historienne de l’OSE, organisme de secours aux enfants juifs