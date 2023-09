7ème édition – Job’Up à Romans : une opportunité d’emploi

La Ville de Romans-sur-Isère organise la septième édition de l’opération Job’up, en collaboration avec ses partenaires de l’emploi et de l’entreprise, Pôle emploi, la Mission locale, la Jeune Chambre Economique et la Région Auvergne Rhône Alpes.

Initié par la Ville de Romans en 2015, Job’Up met en relation, en direct et sans

filtre, des entreprises qui recrutent avec des chercheurs d’emploi, dans un

cadre informel et convivial. Rendez-vous le jeudi 5 octobre aux Cordeliers

avec, à la clé, plus de 500 emplois.

La 8e édition de Job’Up se déroulera aux Cordeliers (place Jules-

Nadi), le jeudi 5 octobre, de 17h00 à 19hh30. Ce dispositif est né

d’un constat, partagé par l’ensemble des partenaires : une

difficulté à recruter dans certains secteurs d’activité de

l’économie locale.

Il permet, de fait, de mettre en relation, de façon innovante et

intuitive, des chercheurs d’emploi qui peinent à trouver du travail

avec des entreprises qui, paradoxalement, recherchent

désespérément la main d’oeuvre nécessaire à leur

développement.

L’objectif ? Faciliter les relations et simplifier les démarches des

uns et des autres. Mettre fin aussi à un certain nombre de

préjugés relatifs notamment aux métiers de l’industrie.