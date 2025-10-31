Sur plus de 2 000 m² d’exposition, la MiniTrucks Expo s’impose comme le plus grand rassemblement de camions radiocommandés de France !
Pendant deux jours, l’Espace Jean Ferrat se transformera en un véritable terrain de jeu géant, où réalisme, passion et spectacle se rencontrent.
Une immersion fascinante dans l’univers du transport et des chantiers, reproduit à l’échelle 1/14e avec un souci du détail bluffant.
Pour sa 8? édition, l’équipe d’ADIMin repousse les limites du modélisme et propose des nouvelles zones thématiques spectaculaires : Espaces travaux publics – avec 10 tonnes de vraie terre pour des manoeuvres plus vraies que nature ! Ville animée, zone industrielle et train de mine : un ballet mécanique d’une précision incroyable.
Le clou du spectacle : un pont basculant en action !
Véritable prouesse technique, un pont basculant inspiré de celui de Tivoli à Sète fera traverser les camions d’une berge à l’autre.
Un moment spectaculaire à ne pas manquer, où la mécanique miniature prend toute son ampleur !
Nouveauté 2025 : le port de commerce miniature : Grande première cette année : découvrez la reproduction d’un port et de son chenal !
Les camions radiocommandés y chargeront et déchargeront des barges miniatures, pour une démonstration saisissante de logistique maritime à petite échelle.
Espace ludique – Devenez mini-routier le temps d’un instant !
L’exposition, ce n’est pas seulement pour regarder : c’est aussi pour participer !
Petits et grands pourront prendre la télécommande et tester la conduite d’un camion radiocommandé sur une piste dédiée.
Une expérience amusante, gratuite et accessible à tous !
MiniTrucks Expo 2025 – Deux jours d’émotions, de technique et de rêve à échelle réduite !
8? MiniTrucks Expo 2025
Grand rendez-vous du modélisme poids lourds et engins RC en Drôme : camions, chantiers et chars radiocommandés sur piste géante. Un week-end familial et spectaculaire !
Restauration et buvette sur place tout au long du week-end.
15 rue du Levant 26140 Saint-Rambert-d'Albon
