80Ã¨me anniversaire du bombardement de St Vallier

Programme :

– 10h30 : hommage et dépôt de gerbe au cimetière de St Vallier.

– 11h : Cérémonie commémorative au monument aux morts quai Gagnère, la médaille de la ville sera remise aux rescapés du bombardement.

– 11h30 : Départ du défilé quai Gagnère, le cortège défilera en ville et prendra la direction de la salle Désiré Valette.

– 12h : Verre de l’amitié sur le parvis de la salle Désiré Valette. Apéritif offert par la ville de St Vallier.

– 14h à 17h :

° Présentation de véhicules militaires d’époque sur le parvis de la salle Désiré Valette par l’association « Isère 39-45 ».

° Expositions « L’été de la libération » Drôme 1944 à la salle Désiré Valette proposée par le Département de la Drôme* ainsi que l’exposition de maquettes militaires sur le thème véhicules des forces alliées de la seconde guerre mondiale.

° Visite guidée de la salle Désirée Valette : découvrez la salle des fêtes de St Vallier et tout particulièrement son plancher mobile avec sa structure métallique de type Eiffel = visite toutes les 30 min proposée par l »association « Histoire et patrimoine ».

° Projection d’un film sur le bombardement à l’espace Histoire et Patrimoine, diffusion en continu proposée par l’association Histoire et Patrimoine de St Vallier.*

* Ces animations sont également proposées le 17 août.