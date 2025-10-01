Foire

8e salon du bien-être

Un rendez-vous incontournable pour découvrir des praticiens locaux, assister à des conférences et participer à des ateliers autour du mieux-vivre.
Un week-end à ne pas manquer !

du 11/10/2025 10:00 au 12/10/2025 19:00

2020 RD 165 26740 Savasse Tél. 06 88 32 77 02

Gratuit pour les visiteurs