L’évènement artistique incontournable de Bourg-lès-Valence revient !
Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir Nicole Lavigne, artiste peintre, en invitée d’honneur.
8ème Edition Lez Arts bourcains
Plus de 50 artistes investiront la Cartoucherie pour vous faire découvrir leurs univers : peinture, photo, dessin, sculpture, littérature.
Une édition riche, créative et ouverte à tous, autour d’un thème inspirant : les animaux.
La Cartoucherie 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 04 75 79 45 45
