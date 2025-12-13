Exposition

8ème Edition Lez Arts bourcains

Plus de 50 artistes investiront la Cartoucherie pour vous faire découvrir leurs univers : peinture, photo, dessin, sculpture, littérature.
Une édition riche, créative et ouverte à tous, autour d’un thème inspirant : les animaux.

8ème Edition Lez Arts bourcains
du 31/01/2026 10:00 au 01/02/2026 18:00

La Cartoucherie 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 04 75 79 45 45

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

L’évènement artistique incontournable de Bourg-lès-Valence revient !
Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir Nicole Lavigne, artiste peintre, en invitée d’honneur.