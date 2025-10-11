8ème édition Open Marques Avenue

Fini le tournoi classique… place à !
Chaque match sera un duel explosif entre un joueur français et un joueur international.
Vendredi : 1 point par victoire
Samedi : 2 points
Dimanche : 3 points
Quelle équipe soulèvera le trophée ?
Venez vibrer dans une ? : drapeaux, chants, émotions et spectacle garantis!
en présence de 6 joueurs professionnels et 3 joueuses professionnelles.
Le programme du Tournoi :
– Vendredi 12 décembre :
19h : Halys vs Goffin / Vers 21h : FRA vs Medjedovic
– Samedi 13 décembre :
13h : Boisson vs Ruse / Pas avant 15h : Halys vs Medjedovic / Pas avant 18h : FRA vs Wawrinka
– Dimanche 14 décembre :
12h30 : FRA vs Ruse / 15h : Monfils vs Goffin
Note : Les portes du Complexe Vercors ouvriront chaque jour 1h30 avant le début du premier match.