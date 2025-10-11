8ème édition Open Marques Avenue

Cette année, le tournoi prend une toute nouvelle dimension avec un format inédit : Team FRANCE vs Team MONDE – un esprit Coupe Davis, des duels explosifs et une ambiance survoltée!

Fini le tournoi classique… place à !

Chaque match sera un duel explosif entre un joueur français et un joueur international.

Vendredi : 1 point par victoire

Samedi : 2 points

Dimanche : 3 points

Quelle équipe soulèvera le trophée ?

Venez vibrer dans une ? : drapeaux, chants, émotions et spectacle garantis!

en présence de 6 joueurs professionnels et 3 joueuses professionnelles.

Le programme du Tournoi :

– Vendredi 12 décembre :

19h : Halys vs Goffin / Vers 21h : FRA vs Medjedovic

– Samedi 13 décembre :

13h : Boisson vs Ruse / Pas avant 15h : Halys vs Medjedovic / Pas avant 18h : FRA vs Wawrinka

– Dimanche 14 décembre :

12h30 : FRA vs Ruse / 15h : Monfils vs Goffin

Note : Les portes du Complexe Vercors ouvriront chaque jour 1h30 avant le début du premier match.