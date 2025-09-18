9 artistes à La Villa Balthazar

La première édition des Journées Nationales des Artistes a été un succès. Aussi, nous avons le plaisir de prolonger l’exposition jusqu’au vendredi 10 octobre 2025. Venez nombreux découvrir ou redécouvrir les oeuvres des artistes :
Delphine Caraz
Judith Chancrin
Lionel Chalaye
Sophie Dupré
Christelle Franc
Camille Mercandelli-Park
Rubin Plummer
Clément Santos
Jean Marc Saulnier
La galerie est ouverte du mercredi au vendredi de 14h à 18h, ou sur rendez vous. Fermeture les jours de privatisation.
Les prochains événements de la galerie :
– Nocturne à la villa le jeudi 2 octobre, de 18h à 21h
– Atelier d’écriture le samedi 11 octobre, de 10h à 12h
Plus d’infos sur le site internet de la galerie :
www.lavillabalthazar.fr