9 artistes à La Villa Balthazar

exposition collective d’art contemporain : 9 artistes plasticiens de la région à découvrir ou redécouvrir

La première édition des Journées Nationales des Artistes a été un succès. Aussi, nous avons le plaisir de prolonger l’exposition jusqu’au vendredi 10 octobre 2025. Venez nombreux découvrir ou redécouvrir les oeuvres des artistes :

Delphine Caraz

Judith Chancrin

Lionel Chalaye

Sophie Dupré

Christelle Franc

Camille Mercandelli-Park

Rubin Plummer

Clément Santos

Jean Marc Saulnier

La galerie est ouverte du mercredi au vendredi de 14h à 18h, ou sur rendez vous. Fermeture les jours de privatisation.

Les prochains événements de la galerie :

– Nocturne à la villa le jeudi 2 octobre, de 18h à 21h

– Atelier d’écriture le samedi 11 octobre, de 10h à 12h

Plus d’infos sur le site internet de la galerie :

www.lavillabalthazar.fr