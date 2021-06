900 ans de la Tour de Crest

A l’assaut du donjon, venez découvrir 900 ans d’histoire lors de ce week-end exceptionnel. Vous pourrez vous immerger tout au long du week-end dans la vie quotidienne et le monde des bâtisseurs au Moyen-Age.

La troupe « Les bâtisseurs médiévaux » vous confiera les secrets de construction de l’époque avec ses systèmes de levage, de taille de pierres, des cordages et de la maitrise du chantier par le maitre d’oeuvre.

Venez découvrir la vie médiévale, et déambuler dans le campement de la troupe « Au siècle d’en temps ». Vous assisterez au travail des artisans dans leurs ateliers de calligraphie, de tissage, de costumier, et de frappe de monnaie.

Vous pourrez également vous divertir avec des parties de jeux médiévaux.

Pour les passionnés d’art, le vitrailliste « Atelier de la chouette » vous impressionnera par sa technique et sa précision.

Ces deux journées seront également rythmées, à l’intérieur du donjon par des animations pour petits et grands sur les thèmes suivants :

– « A la table du comte de Valentinois » à 11h et 15h30

– « Ma construction a durée 250 ans » à 14h et 17h30