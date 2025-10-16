Vendredi 14 novembre
– 14h30 Farrebique, documentaire de Georges Rouquier. Présentation PMH, intervention Christophe Loizillon cinéaste
Pause
– 16h30 Biquefarre, documentaire de Georges Rouquier
Samedi 15 novembre
– 14h30 : Notre pain quotidien, documentaire. Présentation PMH, intervention Guy Farge viticulteur
Pause
– 16h30 : Les raisins de la colére, film de John Ford
Dimanche 16 novembre
– 14h30 : Nul homme n’est une île, documentaire. Présentation PMH, intervention Caroline Dumas engagée SSA
Pause
– 16h30 : Matador, film
– Soleil vert, film de Richard Fleischer
9e Micro Festival du film de Dieulefit – Pays , paysans hier,aujourd’hui et demain ?
Projection de documentaires et de films.
Vendredi 14 novembre