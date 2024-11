9Ã¨me Ã©dition Urban Trail de Romans

Ludique et sportive, cette course, ouverte à tous, vous

permettra, dans le même temps, de faire acte de solidarité puisqu’une partie des bénéfices sera reversée à l’AFM Téléthon ( 4EUR du montant de l’inscription).

Cette course à pied, en nocturne, avec un départ à 20 heures, de la

collégiale Saint-Barnard (quai Ulysse-Chevalier), vous permettra,

en effet, de découvrir, à la lueur des candélabres ou, mieux, d’une

lampe frontale, toute la richesse de son patrimoine, dans une

ambiance particulière.

Vous aurez le choix entre deux épreuves dont les départs seront donnés simultanément. Vous pourrez ainsi faire une boucle de 6,5 km avec plus de 300 marches à gravir et 70 mètres de dénivelé positif et vous arrêter là…

Ou continuer sur votre lancée et repartir pour un tour, ce qui vous fera un total de 13 km, plus de 600 marches et 140 mètres de dénivelé positif. A vous de décider au moment de votre inscription.

Au-delà d’un challenge sportif, l’Urban Trail de Romans se veut aussi et avant tout une course ludique. Coureurs amateurs ou chevronnés, tout le monde peut participer, dès l’âge de 15 ans, licencié ou non de la Fédération Française d’Athlétisme, sur présentation, et c’est nouveau, d’un certificat » Parcours prévention santé » datant de moins de 3 mois, disponible sur

https://pps.athle.fr/ ou d’une carte/attestation de licence FFA 2024/2025 si licencié. Les mineurs devront également fournir une autorisation parentale.

Un échauffement collectif sera proposé à ceux qui le souhaitent par un préparateur physique. Rendez-vous à 19h30, place Maurice-Faure

Les premières arrivées sont prévues aux alentours de 20h20, place Maurice-Faure, avec diffusion sur écran géant.