Au cours de cette balade, nous observerons les critères clés de détermination sur le terrain : milieu, formes, insertion des lames, odeurs, couleurs…
Avec ces éléments, nous découvrirons de façon interactive une classification simple des principales familles.
Vous apprendrez à distinguer les quelques espèces comestibles des variétés toxiques, pour une cueillette toujours plus sûre et éclairée.
Des ouvrages spécialisés seront à votre disposition pour approfondir vos connaissances sur place. Pour clôturer cette aventure, nous partagerons un moment convivial autour d’un goûter et de boissons chaudes offertes, l’occasion idéale d’échanger vos découvertes et vos impressions.
Notre objectif ? Vous donner les bases et l’envie de continuer à explorer ce domaine passionnant par vous-même. Développez progressivement votre confiance et vos connaissances, aussi bien sur le terrain qu’à travers les livres.
Sortie organisée par Catherine, guide mycologue.
A la découverte des champignons
Partons en forêt dans la Drôme, pour une initiation à l’identification des champignons.
Léoncel 26190 Léoncel
