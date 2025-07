En bien des points, l’Univers est fascinant. Mais l’est-il par nature, ou bien grâce à une espèce dotée d’yeux et de cerveaux qu’il a engendrée, qui le contemple et tente de le comprendre ?

Ensemble, nous ferons un voyage, mental mais illustré, qui petit à petit nous mènera de la Médiathèque de Nyons jusqu’aux confins de nos connaissances.

Nous verrons de quoi il est peuplé et comment nous l’étudions depuis des générations.

Réservation conseillée