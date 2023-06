-Soirées conférence proposées dans le cadre du programme 2023 de la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors :

» A la découverte des papillons de nuit et des chauves-souris » animé par Samuelle et Florian service civique au Parc Naturel Régional du Vercors pour l’Atlas de la Biodiversité Communale.

Présence d’un garde de la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors pour présenter la Réserve et parler des projets en cours.