A la Fontaine de mon village : Rendez-vous musical et poétique

» Rendez-vous musical et poétique à la Fontaine de mon village »

Le samedi 7 août à 19h au Parc de la Chocolaterie.

Duos en perspectives

Un rendez-vous musical autour de la fontaine : Il s’agit de proposer un moment musical ludique présenté et partagé par des artistes professionnels, à taille humaine et aux modalités simplifiées, avec le minimum de contrainte technique.

Ensemble:

Il s’agit de donner la possibilité aux habitant.e.s des villages de la Drôme de se retrouver de nouveau ensemble sur la place publique, autour d’une proposition musicale de grandes qualités de petit format.

Il s’agit de » faire sens « , » faire lien » autour d’une proposition artistique à la taille humaine. En trio ou en duo, pour quarante cinq minutes musicales jouées en direct par des musiciens et musiciennes professionnelles. Ce Rendez-Vous Musical à la fontaine permet aux populations du territoire d’avoir accès à la musique live, au coeur de son village, sans avoir à (trop) se déplacer tout en gardant une distance physique sanitaire. (règles sanitaires en application au moment de la rédaction du projet)