A la rencontre des castors

Le castor a façonné les paysages durant 8 millions d’années. Autrefois présent partout en Europe, il avait quasiment disparu en France au début du XXème siècle et reconquière aujourd’hui les cours d’eau français. Ce voisin passionne, intrigue et provoque la polémique. Apprendre à mieux le connaître nous ouvre à un univers vaste, déroutant, stimulant. Il ouvre un potentiel de régénération des cours d’eau. Et peut nous permettre de guérir de vieilles blessures et cheminer sur la voie de la paix.

Nous lui dédions cette journée, que nous voulons ouverte à toutes et tous à partir de 5 ans. Pistage animalier, table ronde sur la régénération des rivières, exposition d’aquarelle sur le temps long des rivières, conte et musique. Ces approches complémentaires permettront de plonger dans la médecine castor.

10h30-15h30 : Connexion à la nature et pistage animalier

16h : RDV dans la forêt école de Chabrillan – en présence de Suzanne Husky

17h : Le castor, un maître à suivre pour soigner nos rivières

18h30 : Repas

Des aliments bio et de saison cuiront dans une grande marmite dont nous partagerons le contenu.

20h : Spectacle conte et musique : TONKACHILA – Sur les traces de la paix