A la rencontre des sirènes

Plongez dans l’univers des sirènes ! Envie de les voir évoluer sous vos yeux ? Rendez-vous avec les Sirènes Rhodaniennes ce samedi.

Au programme :

14h30 & 16h30 : nage libre et rencontre avec le public

15h : Épreuve de danse

16h : Course et ramassage de déchets

Petits et grands, venez nombreux échanger et découvrir leur passion!