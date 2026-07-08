A la rencontre des sirènes

Plongez dans l’univers des sirènes !
Envie de les voir évoluer sous vos yeux ? Rendez-vous avec les Sirènes Rhodaniennes ce samedi.

A la rencontre des sirènes
Le 11/07/2026 14:00

rue Alfred de Musset 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 70 20 01

Site internet
Payant

Au programme :
14h30 & 16h30 : nage libre et rencontre avec le public
15h : Épreuve de danse
16h : Course et ramassage de déchets

Petits et grands, venez nombreux échanger et découvrir leur passion!