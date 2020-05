À l’affût du monde

Réouverture et prolongation l’exposition de Catherine Molin.

« Le renard disait au Petit Prince : » On ne voit bien qu’avec le coeur, l’essentiel est invisible pour les yeux « , Curieuse introduction pour une exposition de tableaux, car c’est d’abord avec nos yeux que nous appréhendons les oeuvres qui nous sont présentées.

Mais pas seulement !

Nous pourrions nous contenter d’ouvrir seulement notre regard aux oeuvres de Catherine Molin. Nous pourrions nous cantonner à la richesse et à la variété des techniques qu’elle emploie et à la composition, à l’originalité de ses tableaux. Nous apprécierions alors son talent de peintre, mais nous négligerions l’essentiel, nous nous priverions de la femme artiste qu’elle est vraiment.

C’est avec le coeur qu’il faut regarder les oeuvres de Catherine Molin, car c’est avec le coeur qu’elle les a peintes. Malgré la qualité technique de ce qu’elle nous présente, nous ne sommes pas là en face d’une peinture seulement savante. Nous sommes d’abord devant une peinture sensible.

C’est une histoire de vie qui nous est racontée ici, la vie d’une artiste qui peint comme elle respire, jetant sans artifices sur la toile ses émerveillements, ses interrogations, ses chagrins et ses joies.

Sa peinture demande toute l’attention qu’on accorderait à une confidence, c’est cela qui nous surprend et qui nous touche. » Anne-Marie Liotard