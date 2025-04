À l’envers – Festival Les Monstrueuses Rencontres

Karuna et Rumi sont amis, même s’ils ne le savent pas très bien encore. Aujourd’hui, c’est jour de lessive ! Le panier de vêtements et le fil à linge deviennent le lieu où ils apprennent à jouer ensemble.

Les habits ça s’enfile, ça se retourne, ça s’enroule, ça gratte, mais chaque vêtement les aide également à sauter, à rouler, à se balancer, à grimper, à ramper et à développer leur imaginaire.

Un doux voyage qui explore le monde parfois compliqué des émotions, à travers les couleurs et l’amitié.