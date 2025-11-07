Accessible à tous dès 4 ans sauf le spectacle qui convient à un public de plus de 12ans.
2 temps forts:
Samedi 29 novembre 18h Spectacle Musée de la Cie Faltazi. Il s’agit d’un concert sur la projection de la BD de Chabouté: Musée.
Dimanche 30 novembre expo d’artistes locaux de 10h à 17h avec un jeu de piste à travers les oeuvres.
A … Musée -Vous bien !
Évènement spécial Musée avec des ateliers de loisirs créatifs pour tous :détournement d’oeuvres, ou réalisations à la manière de Niki de Saint Phalle , de jeux de société sur le thème de l’art, tous âges également, et petite restauration.
Route d'Anneyron 26210 Saint-Sorlin-en-Valloire Tél. 06 83 44 26 46
