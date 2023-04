A nos paysages perdus

Tommie et Lou se sont réfugié·es dans la grange de Jojo où iel pensaient qu’iels seraient tranquilles et pourraient rester caché.es.

C’était sans compter l’arrivée de celui-ci…

Qu’est-ce qu’il les a poussé.es à se cacher là ?

Démarre alors une journée longue comme la vie où iels devront s’expliquer de leurs actes, crier leur rage, leurs doutes et tenter d’e?tre entendu.es.

Une journée où les paysages de leur enfance se mêleront à ceux des autres pour ne pas oublier a? quoi ressemblait leur horizon avant l’industrialisation et la bétonisation de leurs montagnes.

Face a? d’autres générations que la leur et autres points de vue, iels vont se confronter a? la question de la mémoire du paysage, de la désobéissance civile, de la violence, de l’art et de la révolte.

L’art est-il utile à la révolte ? Vandalisme ou art ? Où se situe la limite ? Autant de questions qui agitent les 2 adolescent·es qui voudraient e?tre la voix d’un nouveau monde.