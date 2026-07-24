À quelques instants près -spectacle de cirque

Dernière la mairie, à côté de la salle des fêtes 26150 Romeyer

Avec mes partenaires nous sommes encore dans le Diois

Nous sommes à la Griotte chez le Cirque Trottola depuis maintenant deux semaines… Nous avons fait notre reprise de spectacle et nous avons déjà fait deux représentations dans la Drôme

Si tu n’as pas encore vu notre spectacle <> ou si tu veux le re-découvrir après un an, pas de panique, nous jouons plusieurs fois dans le coin

Nous continuons encore à travailler sur notre spectacle et à le peaufiner année après année, sous le regard et avec l’aide précieuse de Titoune, du Cirque Trottola…

Il s’agit d’un spectacle poétique, joyeux et acrobatique, adapté à tout âge. Il dure une heure et se présente en extérieur avec une structure aérienne et cinq artistes acrobates sur le plateau.