Ã€ quelques instants prÃ¨s

À quelques instants près (spectacle de cirque)

Il y a des belles histoires et parfois on ne veut pas qu’elles se finissent.

Alors même si on s’est dispersé un peu partout pour apprendre le métier d’artiste de cirque, on n’a pas perdu notre envie de jouer ensemble.

Dans À quelques instants près, il y aura ce désir là, et puis aussi la joie que nous mettons à inventer, notre façon de toujours réfléchir trop loin et le besoin de partager les choses qui nous ont touchées.

Il y aura bien sûr du cirque, entre grands exploits et petites réussites.

Il y aura de la folie, du rire et de la tendresse.

Et il y aura le temps, le temps qui passe, qui s’arrête, qu’on tue, qu’on prend, qui est trop long, qu’on savoure, qui nous suit, et qui nous poursuit. Le temps qui s’écoule inlassablement et qui pourtant est si inconstant.

Une aiguille tourne.

Un corps s’élance.

Tic-tac.