A tout bout d’Champ – Domaine Peylong, rencontre viti-culturelle

Vivez une soirée au coeur du Domaine Peylong ! Balade dans les vignes, dégustation, spectacle vivant, atelier nichoirs et repas fermier accompagné des vins du domaine… Une rencontre conviviale pour découvrir le vignoble autrement !

**Domaine Peylong – Rencontre viti-culturelle**

Samedi 5 septembre 2026 à Suze

À partir de 16h

Le Domaine Peylong vous ouvre ses portes pour une soirée placée sous le signe du partage, de la découverte et de la convivialité. Au coeur de ce vignoble familial conduit en agriculture biologique, partez à la rencontre de vignerons passionnés et vivez une expérience mêlant nature, culture et gastronomie.

**Au programme :**

Visite guidée des vignes avec la vigneronne : découvrez les pratiques agricoles du domaine, profitez d’une lecture de paysage et d’une dégustation au coeur des parcelles.

Atelier de construction de nichoirs à mésanges, animé en parallèle de la visite, pour petits et grands.

Spectacle vivant *La ferme du Bois Fleury* : une comédie rurale touchante et pleine d’humour sur la transmission des fermes, entre rires, émotions et regards croisés sur l’agriculture d’hier et d’aujourd’hui.

? Repas fermier préparé par le domaine, accompagné de deux verres de vin bio, pour prolonger les échanges dans une ambiance chaleureuse *(28 EUR – réservation obligatoire, places limitées à 70 personnes).*

Une soirée conviviale où vignoble, patrimoine, spectacle et saveurs locales se rencontrent pour célébrer le territoire autrement.

**?? Infos pratiques :**

? Repas sur réservation obligatoire par SMS au **06 02 50 83 64** (70 places maximum).

? Site accessible aux personnes en fauteuil roulant, **à l’exception de la visite des vignes**.

? Chiens autorisés s’ils sont tenus en laisse, mais **non admis dans la cave**.