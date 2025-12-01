À vous la scène – appel à candidature

Vous êtes un groupe ou un artiste de musiques actuelles (blues, rock, metal, electro, rap, jazz, chanson…), et vous souhaitez partager votre musique sur scène ? Le conservatoire de Montélimar-Agglomération vous ouvre ses portes et vous propose de jouer dans sa salle de concert, le Tintamarre, le mercredi 11 mars 2026.
Comment faire ?
Il suffit de répondre à l’appel à candidature en ligne avant le 30 janvier 2026. Trois groupes seront sélectionnés sur écoute (résultats le 3 février).
Les conditions ?
Etre un groupe ou un artiste amateur, avoir un répertoire de 30mn, pouvoir présenter un enregistrement audio ou vidéo
Formulaire de candidature : https://forms.office.com/e/Mh8Sg398Nk
