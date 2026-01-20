Concert

A vous la scène – concert

Après un appel à candidature, trois groupes ont été retenus pour ce concert ! Première partie assurée par les élèves du conservatoire.

Le 11/03/2026 20:00

5 rue Bouverie 26200 Montélimar Tél. 04 75 00 77 50

Gratuit pour les visiteurs