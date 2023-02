Aah Le déferlantes: Ciné-apéro-concert: Tonton Manu

16h30 Cinéma

Tonton Manu

Portrait- musique / Réalisateurs : Thierry Dechilly et Patrick Puzenat – France – 2021 / Tout public dès 12 ans / Durée : 1h30

Road movie dans les pas d’un géant : Manu Dibango

» La musique sera toujours devant et vous, vous serez toujours derrière la musique » ainsi parlait humblement le grand Manu Dibango, disparu le 24 mars 2020.

Le grand saxophoniste, héros de l’Afrique et de l’African Jazz, se dévoile : pendant cinq ans, la caméra le suit de Paris à Douala, de Kinshasa à Rio, de New York à Calais. Malgré ses 80 ans, cet homme attachant et débonnaire ne cultive pas la nostalgie et va toujours de l’avant. Les témoignages de Yannick Noah, qui l’appelle Tonton Manu, du compositeur et interprète Charlélie Couture et du musicien Ray Léma finissent de faire le portrait d’un homme exceptionnel !

» La chance dans la vie c’est d’avoir une passion. De passer sur cette terre gratuitement, tu sais pas pourquoi t’es là, tu sais pas ou t’arrives et quand tu pars… Entre les deux, c’est bien de s’amuser quand même ! » : Manu Dibango

RENCONTRE AVEC L’UN DES RÉALISATEURS A L’ISSUE DE LA SÉANCE !

18h30 Apéro-concert

Gadiambe Combo – La Réunion

Gadiambe Combo est un délicieux duo mené par la saxophoniste Edwige Madrid et Marco Lacaille, fils du musicien emblématique de la musique réunionnaise : René Lacaille.

Musiciens hors pairs, ils mêlent musiques afro-caribéennes et de l’Océan Indien avec générosité et douceur à l’image du mot créole réunionnais » Gadiambe » : agréable et savoureux…

Retrouvons-nous aux apéros du festival sur des ambiances aux couleurs du monde.