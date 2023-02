Aah Les Déferlantes: Wati Watia Zorey Band et Faya Red

Wati Watia Zorey Band

Musique créole mahoraise

Le Wati Watia Zorey Band naît de la rencontre entre Rosemary Standley, voix du groupe Moriarty, et la chanteuse rock Marjolaine Karlin.

Leur amour pour l’île de La Réunion les réunit autour d’Alain Peters, poète maudit et insoumis, monument de la musique réunionnaise. Sans les trahir, le quintet emporte les musiques de l’île sous d’autres cieux, offrant un puissant et luxuriant hommage au poète disparu.

Chant : Rosemary Standley, Chant, accordéon et triangle : Marjolaine Karlin, Saxophone Basse : Gérald Chevillon, Percussions : Salvador Douézy, Violon : Jennifer Hutt, Guitare : Chadi Chouman

Faya Red

Avec des chansons colorées, une présence scénique vitaminée, Faya Red est le porte?parole de la musique mahoraise dans toute sa diversité, mais aussi de sa jeunesse !