Le concert « Djiyo » (qui signifie « l’eau »), est à l’image d’un fleuve qui unit les terres qu’il traverse, fusionnant harmonieusement les traditions mandingues et occitanes.
Dans ce voyage musical intime et spirituel, les deux virtuoses réinventent le rapport à leur instrument, offrant une conversation éclairée teintée de mélancolie, un dialogue poétique et intense et une magnifique leçon de musique et d’humanisme.
Un joyau du début à la fin.
Une valse entre deux savoirs, une conversation entre deux instruments savants, comme si « Amélie Poulain » nous envoyait une carte postale du Sénégal…
Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto nous entraînent dans un voyage spirituel et intimiste, une aventure humaine qui explore le spleen des déracinés et explique pourquoi le monde ne tourne pas rond, comme Ablaye le chante avec une immense émotion.
De l’amitié et de la rencontre naîtront toujours les plus belles harmonies.
Une musique délicate et harmonieuse, comme touchée par la grâce… De celles qui apaisent l’esprit et inspirent les sens…
Ablaye CISSOKO & Cyrille BROTTO
En avant première du festival…
Nous avons le plaisir de vous proposer un concert exceptionnel, une fabuleuse rencontre entre Ablaye Cissoko, griot international et maître de la kora, et de la star française de l’accordéon diatonique, Cyrille Brotto.
175 Rte de Crest 26460 Bourdeaux Tél. 07 45 08 30 53
