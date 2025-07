Accordeon’s not dead – Les Barbarins fourchus

Kinkin est accordéoniste et depuis bientôt trente ans, il s’use les phalanges sur la nacre artificielle de son piano à bretelles.

Jamais une extinction de voix et pourtant le voici en voie d’extinction. Guidé par l’aura d’Yvette Horner, son mentor spirituel, Kinkin a pour mission de sauver le monde en repoussant l’oubli et défendre la banquise du musette.

Il invoque, évoque ses souvenirs de fils d’accordéoniste et nous emporte dans un seul en scène entre rires et émotions.

Vous vous obstinez à penser que l’accordéon c’est ringard ?!

Posez vos préjugés au vestiaire et découvrez tout ce que peux offrir cet instrument.

On vous dis que Accordeon’s not dead !