Actions et réactions ouvrières face à la désindustrialisation à Romans (1960-2005).

Romain CASTELLESI a soutenu en 2021 sa thèse consacrée à la désindustrialisation en France de 1951 à 2012.

A Romans il a analysé la façon dont la ville a vécu cette histoire, en montrant comment la cité était devenue un bastion de résistance dabs les années 1960 et 1970, et en mettant en lumière les transformations sociales et économique induites par la disparition progressive des grandes entreprises locales.