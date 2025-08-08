Mais ne sommes-nous pas en train d’assister à la remise en cause radicale de cette hégémonie ? Depuis 2024, les BRICS comptent 9 membres et 13 pays partenaires qui montent en puissance économique et mettent en place un système complet alternatif au dollar. Quelles seront les incidences pour les pays membres du G7 ? Quel avenir pour les institutions internationales ? Comment les deux blocs G7 et BRICS vont-ils collaborer… ou s’opposer ? Comment le Président des USA va-t-il conjuguer sa volonté de conforter le dollar comme monnaie internationale de référence avec son souci de devenir le Président des crypto-monnaies, monnaies qui échappent à toute régulation publique ?
Activité : Le dollar restera-t-il toujours roi ?
Depuis 1944, le système monétaire international repose essentiellement sur le rôle pivot qu’exerce le dollar et la confiance acceptée ou subie que lui manifestent les différents Etats-Nations.
