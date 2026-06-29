Activités Verticales pendant les grandes vacances

‘ ‘?? ? ! ??? Que ce soit pour occuper les enfants ou pour vous faire plaisir, on vous a concocté un programme estival aux petit

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À la journée ou à la semaine, il y a forcément un stage qui convient à votre enfant ! Des jeux, des défis et des ateliers ludiques pour apprendre, progresser et s’amuser !

– : Des séances adaptées de 45 min pour les tout-petits (limité à 8 places/cours).

– : Des sessions dynamiques d’1h30 pleines d’énergie ! (limité à 12 places/cours).

Les stages : https://theroofvercors.liberfit.fr/customportal/schedule?f=978&v=false&s=06/07/2026

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( ? ) ! Quel que soit votre âge ou votre niveau, notre équipe de moniteurs s’adapte à vos envies pour vous faire passer un moment inoubliable et % ?. Nous trouverons dans notre répertoire de jeux et de situations d’apprentissage de quoi vous faire passer un bon moment !

Les supers séances : https://theroofvercors.liberfit.fr/customportal/shop?&item=83311

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C’est le moment idéal pour quitter la résine et venir tâter le vrai caillou en extérieur ! En solo ou en groupe, nos moniteurs vous emmènent prendre l’air de ? :

? Tous les

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Les sorties falaises du lundi : https://theroofvercors.liberfit.fr/customportal/activity?a=13216

Les sorties falaises du vendredi : https://theroofvercors.liberfit.fr/customportal/activity?a=13217

?? Les places partent toujours très vite, ne tardez pas à réserver !

Viens juste avec ta tenue de sport et ta gourde, on s’occupe du reste

Tout le matériel est fourni