ADN, Odyssée verticale – Cie Transe Express

La compagnie Transe Express en cours de création d’un nouveau grand format aérien présente une étape de travail.

Venez découvrir les prémices de cette prochaine Odyssée verticale. Après une semaine de résidence au Moulin Fondu (95), suivi d’une semaine dans le Kiosque, voix, percussions et diffusion sonore vous seront distillés par extraits.

Par le prisme de la rencontre et du voyage, ADN parle du tissage en nous entre identité culturelle et liberté individuelle, de ce qui fait » commun « , de la puissance d’un équipage et du partenariat humain pour de grandes réalisations.

ADN est un projet de grande hauteur motivé par l’exploration de la verticalité et le désir de tisser des liens, créer des rencontres entre différentes identités culturelles et artistiques. Voix et tambours sont la base de l’écriture

musicale.