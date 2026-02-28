Spectacle

ADONIS ou le chant du calame

ADONIS ou le chant du calame
Un spectacle poétique, musical et calligraphique inspiré de l’oeuvre d’Adonis

ADONIS ou le chant du calame
Le 08/03/2026 17:00

10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Tél. 06 08 57 20 20

Contacter par mail Site internet
Payant

ADONIS ou le chant du calame
Un spectacle poétique, musical et calligraphique inspiré de l’oeuvre d’Adonis. Entre récit, poésie vivante, chant, performance calligraphique et dialogues sensibles, Mamia Cherif et le calligraphe Chérif Ahmed Chaouch nous entraînent dans un voyage intime au coeur de l’alphabet arabe, du souffle des poésies et de la parole d’un homme libre : Adonis. Les gestes du calligraphe, seront projetées sur grand écran.