Agrifête 2026

Rendez-vous est donné aux nostalgiques du monde agricole d’antan pour l’édition 2026 de la traditionnelle Agrifête.

Durant ce week-end campagnard, les visiteurs pourront retrouver, parmi la collection de matériels agricoles exposés et animés, des éléments mobiles tels que la forge, la chaîne de fabrication du pain, ce pain qui sera fabriqué sur place, pendant toute la journée et cuit au feu de bois à l’ancienne.

Seront aussi présentés des ateliers faisant revivre des métiers anciens : battages, fabrication de cordes, balais, échelles… Et, tandis que les parents découvriront la ferme d’antan et ses animaux, les enfants pourront se distraire avec différents jeux gratuits.

Enfin, de nombreuses animations et un marché artisanal et de producteurs précéderont le traditionnel tirage de la tombola, dont le 1er lot est un tracteur PONY entièrement rénové par les mécanos de l’Aper.