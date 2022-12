Ah Les Femmes !

Une soirée cabaret burlesque en un vaccin qui redonne le sourire. Effeuillage burlesque, chanson, magie, philosophie de comptoir, propos hyper-sexistes à huer par un public complice, pour ce spectacle loufoque à souhait… De quoi passer une soirée dans le rire, la bonne humeur et l’auto-dérision. Spectacle politiquement incorrect à ne surtout pas prendre au sérieux. De quoi se moquer des clichés de genres et de la guerre des sexes… Une belle occasion pour mesurer le chemin parcouru, et celui qu’il reste à parcourir.