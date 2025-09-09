Spectacle de théâtre, chant et marionnettes, créé par les membre de GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle). Le thème du rétablissement en santé mentale est abordé ainsi que la déstigmatisation des maladies psychiques, le renforcement des liens entre les générations et les liens sociaux.
»Ainsi Vala la vie » histoire d’en rire
Dans le cadre de la Semaine Bleue, des Semaines d’informations Santé Mentale : » BIEN DANS MON CORPS, BIEN DANS MA TÊTE, ÇA CHANGE MA VIE »
Spectacles avec une quinzaine d’acteurs, deux marionnettes et un musicien.
Mise en scène de Lavinia Centrone.
109 Rue du Dr Bernard 26170 Buis-les-Baronnies Tél. 06 61 83 92 04