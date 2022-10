Alain Damasio & Yan Péchin

» Entrer dans la couleur » est un concert de rock-fiction porté par un duo hors norme. Issus pour beaucoup du roman » Les Furtifs « , les textes ciselés du concert, politiquement très habité, traversent comme une lame les enjeux de notre époque. Au fil des morceaux, ils tissent la trame de ce renouement au vivant que Alain Damasio appelle et que Yan Péchin opère..18EUR plein tarif et 15EUR tarif réduit.Soupe paysanne sur place, et vente de livres par la librairie Sauts et Gambades de Dieulefit