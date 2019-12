À partir d’un classique voyage à travers la biographie et l’oeuvre d’Albert Camus, nous essaierons de cerner plus profondément l’unité d’un homme et son importance toujours actuelle dans ce monde qui paraît de plus en plus « absurde ». Que signifie ce concept dans l’oeuvre de Camus et peut-il être un point de départ pour une réflexion et une action pour l’avenir ?

