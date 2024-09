Ali DJILALI – LE JARDIN DE MON PERE

Humour et tendresse pour ce spectacle d’Ali Djilali, à la croisée de deux cultures entre l’Algérie d’où venait son père et l’Alsace qui l’a vu grandir

Humour et tendresse pour ce spectacle d’Ali Djilali, à la croisée de deux cultures entre l’Algérie d’où venait son père et l’Alsace qui l’a vu grandir : le comédien évoque le regard comico-tragique que son son père posait sur la vie, dans une saga familiale où se mêle dialecte alsacien et accent franco-berbère.

La Grange n’est pas chauffée, c’est maintenant l’automne, pensez à prendre une petite laine.

A l’issue de la représentation nous pourrons librement discuter avec le comédien autour d’un rafraichissement