Venez vivre une expérience familiale inoubliable, rythmée par les aventures d’un lapin très » olé « , d’un chapelier charismatique, d’un chat jazzy ou encore d’une reine de coeur plus rock que jamais!
Pour cette nouvelle création, le chorégraphe Laurent Porteret a fait appel à la metteur en scène Nathalie Pasini et propose un regard novateur d’ » Alice au pays des merveilles » et » de l’autre côté du miroir »
Dans un style contemporain, Laurent insuffle une énergie nouvelle en brisant les codes, rendant chaque personnage unique, grâce à une gestuelle originale et une esthétique surprenante.
Nathalie a voulu dans sa conception scénique, explorer des thèmes importants de l’oeuvre originale tels que la transformation et l’identité.
Chaque personne porte en soi plusieurs Alice et une Alice sommeille en chacun d’entre nous.
Un spectacle sur glace dynamique et poétique, offrant à chaque spectateur l’opportunité de s’identifier et de rêver.
Ce spectacle de 1H30 (+ entracte de 20 min) vous émerveillera grâce à la performance de 14 artistes internationaux dans des tableaux chorégraphiques éblouissants!
Alice / Art Nova sur glace
La compagnie ART NOVA SUR GLACE présente sa nouvelle création ALICE
Entrez dans l’univers enchanteur de Lewis Caroll et suivez Alice à travers ses rêves les plus fantastiques!
Patinoire de Valence 26000 Valence
