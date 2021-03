Alice Oratorio, le grand voyage sous terre

» Alice au Pays des Merveilles est un classique de la littérature fantastique du XIXe siècle qui ébranla l’Angleterre victorienne : ce texte préfigure les troubles de l’abstraction, du dadaïsme ou l’absurde d’un Alfred Jarry. Avec Alice Oratorio, nous montrerons comment l’expérience d’Alice agit sur notre inconscient à la manière d’un voyage sous la terre, c’est-à-dire au royaume des morts. (…) Le conte de Lewis Carroll continue à impressionner les générations. Nous allons contribuer à entretenir ce mythe des temps modernes en lui offrant une forme musicale. Les voix lyriques féminines seront réservées à Alice (soprano) et à la Duchesse /Reine de Coeur (alto). Les personnages masculins seront interprétés par un chanteur (baryton) et un comédien narrateur transformiste. Les musiciens, les chanteuses, les chanteurs et les acteurs seront intriqués, dans l’idée d’une fabrication in situ de l’illusion métaphorique du langage de Lewis Carroll, ici illusion musicale et héâtralisée. »

Thierry Poquet