Amandine Lourdel : renversée (spectacle humour)

Amandine Lourdel avec une gouaille digne des faubourgs parisiens restitue une partie de son histoire et par la même occasion de la notre. Chronique des moeurs et de l’absurdité de nos existences Amandine frôle l’insolence sans jamais s’y arrêter, caresse le trash sans vraiment y toucher et hume le tragi-comique sans y mettre le nez. Son spectacle appelé » Renversée » est un incroyable jeu de pistes qu’on ne se lasse pas d’emprunter.

Sans de?tour ni soutien-gorge, Amandine Lourdel pose son regard sur l’absurdite? de nos existences.

Les autres font le tour du monde, des e?tudes, des stages de jeun, des carrie?res, des enfants, ache?tent des canape?s Cha?teau d’Ax, contractent des pre?ts, des certitudes, vont a? la salle de sport… Le cul entre deux chaises, ou entre deux tabourets de bar pluto?t, elle, a? l’nstar de Sabine Paturel n’a fait que des be?tises.