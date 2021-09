Amando Risueño interprète Atahualpa Yupanqui

El Canto del viento – Guitare et chant. Avec » El canto del viento « , Amando Risueño nous emmène dans l’univers d’Atahualpa Yupanqui pour mettre à l’honneur le compositeur et poète mais aussi l’interprète.

Atahualpa Yupanqui a transcendé les musiques traditionnelles d’Argentine pour nous léguer une oeuvre musicale et philosophique intemporelle. Amando l’aborde dans un jeu délicat, à travers une succession de mélodies donnant la mesure de ces thèmes qui racontent les histoires des femmes et des hommes de la terre.

Guitariste et chanteur, Amando Risueño interprète les musiques d’Argentine avec poésie et profondeur. Il se fait l’écho d’histoires de son pays, d’histoires universelles, tout en ayant à coeur de transmettre le mystère et l’émotion de la musique pour venir toucher la fibre intime de chacun.

www.amandorisueno.com

En extérieur, prévoir de quoi se couvrir si besoin.