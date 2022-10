valsons avec Le Mariage, où un éternel célibataire – fonctionnaire bon à rien d’une paresse incroyable – fait appel aux services d’une marieuse menteuse et manipulatrice qui lui présente, en même temps qu’à quatre autres hommes, la fille d’un marchand. Dans ce ridicule cortège, l’amie fidèle joue des coudes et, pied à pied, gagne du terrain pour son poulain en évinçant les gêneurs… » Cette aventure parfaitement invraisemblable en deux actes « , selon l’expression de l’auteur, nous offre toute une galerie de personnages fleurant bon le fretin, menu et gros et une comédie sur le rien qui fustige, par la seule force du rire, la vacuité et la vanité de l’homme. Mais la fin, on vous la laisse découvrir…

Un délicieux bonbon acidulé, une gourmandise pleine de rêves d’amour (mais pas que…) et résolument pop !