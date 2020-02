Amin Dridi dans « J’avoue ! »

Pour son tout premier One-man-show, Amin mélange stand-up et personnages aussi loufoques qu’attachants. Il nous emmène avec humour et simplicité dans nos souvenirs. Mais aussi dans les événements du quotidien que nous avons, obligatoirement, tous vécus.

Au travers d’époques différentes, Amin s’amuse à dénoncer les situations les plus absurdes et à mettre le doigt là où çà fait rire… Un one-man-show rempli d’autodérision, où chacun aura le plaisir de se reconnaître… ou pas !

Un spectacle spatio-temporel où Amin s’amuse à décortiquer notre passé, fait le point sur notre présent, et se moque à imaginer notre futur. Un très beau voyage dans le temps… et tout cela sans bouger de votre siège.