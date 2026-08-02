AMOUR AMOUR Théatre invasif de bar – Central Vapeur

Une femme qui a fuit son mariage vient se réfugier dans un bar et dans le whisky.

En crise, toutes alarmes hurlantes en son for intérieur, elle s’épanche, boit, verse ses doutes, tente d’apprivoiser sa sortie de route…

Où va tout ce qu’on ne dit pas ?

« Abandonnée, partie, enfuie, en route, en absence de mariage, en présence d’elle-même. En robe blanche et en godillots. Une mariée. Une pas mariée.

Pas mariée de justesse ou juste peu mariée, juste le temps de la fuite. On ne le saura pas.

Elle est là au bord du bar.

Elle vous regarde. Votre regard l’oblige à parler. A dire.

A tout dire. A vous dire.

(…) Il n’y aura pas de prétendant. Mais de la liberté volant tout autour de sa robe blanche.

La liberté c’est un peu sale (…) » , Bernard Kudlak

—

VENDREDI 7 AOÛT 2026

20h

CENTRAL VAPEUR – CREST

ENTRéE LIBRE

Venez boire un verre et grignoter avant (& après ^^)

Dès 11 ans – 1h10 environ

—

UN SPECTACLE DE LA CIE NAGER EN FORET

JEU & ÉCRITURE – Élise Cagne

REGIE – Elsa Trouche

REGARD DRAMA – Clémentine Jolivet

CREATION SONORE – Yoann Coste & Julian Dufourt

Avec le soutien de La Fraternelle Maison du Peuple (39), du CDN de Besançon (25), du Pixel (Besançon, 25) et de l’Auberge de Boffres (07), de la Communauté de Commune Loue-Lison (25), du Département du Doubs (25), de la DRAC Bourgogne Franche-Comté – dans le cadre du Plan de Relance 2022, et de la Région Bougorgne Franche-Comté – dans le cadre de l’Aide à l’Émergence 2023.

Pour plus d’infos sur la cie >>> https://nagerenforet.wixsite.com/nagerenforet