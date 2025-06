AMOUR-pièce de théâtre improvisée au Théâtre de l’Encrier, ferme Bourbousson

… toujours sincère, Amour célèbre les liens qui nous unissent.. À partir de souvenirs, d’anecdotes ou de rêves du public, ils tissent sur scène l’histoire unique d’un couple, leur rencontre, leurs hauts, leurs bas, leurs silences et leurs éclats de rire.

J’ai la grande joie de vous annoncer l’ouverture officielle de notre théâtre de verdure : guinguette sur terrasse avec vue de ouf, et spectacle, avec en première partie, la sublime Carolina Kaliluna qui chantera pour ouvrir le bal de la saison d’été !!!! Puis nous deux… Jérémy Fouix et moi ?

Et ce n’est pas un hasard si nous avons décidé de jouer une pièce de théâtre improvisée qui s’appelle AMOUR? ce soir là, car oui c’est sûr il y en aura!!!

Merci Jérémy Fouix d’être à mes côtés pour vivre ce rêve fou, jouer comme une gamine sur scène, faire passer des émotions, partager de la vie, de la joie, de la présence, questionner, réfléchir mais pas trop, surtout sentir… Et jouer encore. Toujours avec Amour!

Un conseil réserve ta place parce que nous avons une jauge pas si grande et puis bah ça serai dommage que tu puisses pas rentrer!

Le lien pour réserver ici :

https://www.helloasso.com/associations/les-gamins-d-passage/evenements/amour

